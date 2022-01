Lungomare di Napoli, pedonalizzato o aperto alle auto: dibattito in commissione Mobilità (Di lunedì 10 gennaio 2022) Comune di Napoli: la destinazione del Lungomare al termine del progetto di riqualificazione approvato e della relativa gara è stata al centro della riunione della commissione Infrastrutture e Mobilità. Un inizio di discussione, quello di oggi, ha chiarito il presidente Simeone, per definire un percorso comune nella ricerca di soluzioni ai problemi del trasporto e Leggi su 2anews (Di lunedì 10 gennaio 2022) Comune di: la destinazione delal termine del progetto di riqualificazione approvato e della relativa gara è stata al centro della riunione dellaInfrastrutture e. Un inizio di discussione, quello di oggi, ha chiarito il presidente Simeone, per definire un percorso comune nella ricerca di soluzioni ai problemi del trasporto e

Scisciano : Napoli, lungomare: si riapre alle auto? Europa Verde.”Non accetteremo passi indietro. Le città del futuro sono con… - studia_italiano : Siamo a Santa Lucia. Possiamo passeggiare sul lungomare e ammirare il bellissimo golfo di Napoli. - Mara55607978 : RT @NapoliToday: #Cronaca #SanFerdinando Lungomare chiuso alle auto, oggi la discussione in Consiglio Comunale - NapoliToday : #Cronaca #SanFerdinando Lungomare chiuso alle auto, oggi la discussione in Consiglio Comunale… - Hellzapoppin80 : RT @JajaYldizBolat: Hande Erçel 2022 ? Via Condotti ? Roma Galleria Vitt Emanuele II ? Milano Lungomare Caracciolo ? Napoli Via Tornabuoni… -