Lulù Selassié fa una battuta su Gianmaria e Alessandro: sul web parte la ship (Di lunedì 10 gennaio 2022) La battuta di Lulù Selassié In queste ore a finire al centro dell’attenzione è stata Lulù Selassié, che ha fatto un’inaspettata battuta su Gianmaria Antinolfi e Alessandro Basciano. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto. Come sappiamo fin dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 6, l’ex tentatore di Temptation Island L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 10 gennaio 2022) LadiIn queste ore a finire al centro dell’attenzione è stata, che ha fatto un’inaspettatasuAntinolfi eBasciano. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto. Come sappiamo fin dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 6, l’ex tentatore di Temptation Island L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

VanityFairIt : L'infelice uscita della Ricciarelli che dice a Lulù Selassiè di «andare a scuola al suo Paese» non è che l'ennesima… - Corriere : Gf Vip, Ricciarelli e le frasi razziste a Lulù: Vai a studiare al tuo paese» In molti chiedono la squalifica - fanpage : Katia Ricciarelli è al centro delle polemiche per le pesanti accuse rivolte a Lulù Hailé Selassié #gfvip - laili90130548 : RT @Anna19747174: Che team siete? #GFVIP #gfvip #lulù #LuluSelassie #manuelbortuzzo #manuel #lulùmanuel #manuelulu #selassie #Baru #jessic… - hopeangel365 : SOLEIL E LA SUA LINGUACCIA BIFORCUTA! #Gfvip #jessica #Lulù #jeru #baru #miriana -

Ultime Notizie dalla rete : Lulù Selassié Davide Silvestri 'scarica' Katia Ricciarelli/ 'Preferita ma non potrò più difenderti' ... dopo i suoi numerosi scivoloni e soprattutto la frase razzista nei confronti di Lulù Selassié . Non solo però ciò non è avvenuto ma addirittura la cantante lirica ha ottenuto l'immunità grazie a ...

Grande Fratello Vip, Manila Nazzaro e Miriana Trevisan amicizia in crisi: ''Non mi appoggi mai'' Dopo lo scontro tra Lulù Selassié e Katia Ricciarelli, condannata da Barù , gli inquilini di Cinecittà sono stati colpiti da una frattura di portata gigantesca, che ha messo anche due amiche l'una ...

Manuel Bortuzzo ecco cosa pensano i suoi genitori di Lul Selassi le loro parole Gossip News ... dopo i suoi numerosi scivoloni e soprattutto la frase razzista nei confronti di. Non solo però ciò non è avvenuto ma addirittura la cantante lirica ha ottenuto l'immunità grazie a ...Dopo lo scontro trae Katia Ricciarelli, condannata da Barù , gli inquilini di Cinecittà sono stati colpiti da una frattura di portata gigantesca, che ha messo anche due amiche l'una ...