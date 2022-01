LIVE Fognini-Altmaier 5-2 | ATP Sydney 2022 in DIRETTA | break di vantaggio per il ligure

(Di lunedì 10 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-3, turno facile di, ma quel che conta è ciò che vedremo ora sul servizio dell’italiano. 40-0 Fuori il rovescio incrociato di, cercava il vincente. 30-0 Si ferma sul nastro il dritto di. 15-0 Prima centrale di. 5-2, basta una combinazione rovescio lungolinea-dritto nell’angolo sinistro diper vincere punto e game. 40-15 Di nuovo si fa padrone del campo, chiude con lo smash per la seconda volta nel game. 30-15 Doppio fallo di, è il secondo. 30-0 Prende ancora campo, che chiude comodamente con lo smash. 15-0 Prima e dritto vincente di. 4-2 ...

Advertising

EffecomeF : RT @SuperTennisTv: ???? Buono l'esordio di #Sonego che a Sydney sconfigge Gaston 3-6 6-3 7-5. ? Alle 9:00 live su @SuperTennistv Fognini-Alt… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Doveva essere Fognini-Kyrgios, invece l'australiano ha dato forfait. In campo al suo posto Daniel Al… - SalvatoreSodan1 : RT @SuperTennisTv: ???? Buono l'esordio di #Sonego che a Sydney sconfigge Gaston 3-6 6-3 7-5. ? Alle 9:00 live su @SuperTennistv Fognini-Alt… - SuperTennisTv : ???? Buono l'esordio di #Sonego che a Sydney sconfigge Gaston 3-6 6-3 7-5. ? Alle 9:00 live su @SuperTennistv Fognin… - federtennis : ??Buona la prima per #Sonego che a Sydney sconfigge Gaston 3-6 6-3 7-5. ?Alle 9:00 live su @SuperTennisTv Fognini-… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Fognini

Buona mattina a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTAdel match d'esordio di Fabioal torneo ATP 250 di Sydney. Non è uno scontro qualsiasi, quello odierno: dall'altra parte della rete c'è Nick Kyrgios, il che ha attirato all'istante le ...favorito, sebbene, considerando il talento di Kyrgios, da attenzionare le sue condizioni ... con possibilità di seguire la partita instreaming mediante il sito ufficiale dell'emittente ...Fognini-Altmaier, diretta live Atp Sydney 2022: orario tv e risultato oggi (Foto Youtube) Fognini-Altmaier, diretta live Atp Sydney 2022: orario tv e risultato oggi Fabio Fognini fa il suo esordio sta ...Il live e la diretta testuale del confronto tra Fabio Fognini e Nick Kyrgios, valevole per il primo turno dell'Atp 250 di Sydney 2022. Aggiornamenti in tempo reale, il risultato ...