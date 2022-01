I titoli da non perdere questa settimana su Netflix (Di lunedì 10 gennaio 2022) Torna anche questa settimana il nostro consueto appuntamento con le nuove uscite Netflix. La piattaforma di streaming digitale più diffusa al mondo, infatti, continua a sfornare Leggi su today (Di lunedì 10 gennaio 2022) Torna ancheil nostro consueto appuntamento con le nuove uscite. La piattaforma di streaming digitale più diffusa al mondo, infatti, continua a sfornare

Advertising

littlemixftlodo : RT @EIGHTSVOICE: tg e quotidiani con titoli allarmisti ed infondati che incolpano il vaccino pure se ti investe una macchina ma il problema… - Ganbol74 : RT @ConcettTumino: @Lavvelenata @GuidoCrosetto Purtroppo i giornali scelgono i titoli che fanno vendere, non dico alcunché di nuovo, è la l… - ju_gian_10 : @DocThomas @flaviafratello In questo caso non giudico l'articolo (perché non l'ho letto) ma solo il titolo. E, di s… - ConcettTumino : @Lavvelenata @GuidoCrosetto Purtroppo i giornali scelgono i titoli che fanno vendere, non dico alcunché di nuovo, è… - ArbitElegan : @MasSo74 Io penso che un giocatore come Veretout, se non lo spremi come un limone (giocate tutte finora) e lo metti… -