Draghi e la postilla | “Non risponderò a domande sul Quirinale”

"Non risponderò ad alcuna domanda che riguarda immediati futuri sviluppi, il Quirinale e altre cose". E' l'"ultima postilla" con cui il premier Mario Draghi apre la sua conferenza stampa sulle ultime misure anti-covid adottate dal governo. (immagini raiplay.it) L'articolo proviene da Italia Sera.

