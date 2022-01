Dakar 2022, tappa di oggi Al Dawadimi-Wadi Ad Dawasir: orari, programma, tv, streaming, favoriti (Di lunedì 10 gennaio 2022) La carovana della Dakar procede verso Jeddah, località di partenza ed arrivo che lo scorso dicembre ha accolto per la prima volta il Mondiale di F1. L’appuntamento oggi è oltremodo interessante da Al DaWadimi a Wadi Ad Dawasir. Auto, moto, camion e quad si dirigono verso la cittadina araba che accoglierà nella giornata di domani la penultima competizione ad ‘anello’. Saranno 395 i chilometri cronometrati previsti, 435 se consideriamo i trasferimenti. L’incognita principale è data dalla navigazione, le dune saranno una costante per una sfida che potrebbe segnare degli importanti distacchi in tutte le categorie iscritte. Anche il vento potrebbe essere un problema, un aspetto che ovviamente deve sempre essere tenuto in considerazione. Dakar 2022, settima ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 gennaio 2022) La carovana dellaprocede verso Jeddah, località di partenza ed arrivo che lo scorso dicembre ha accolto per la prima volta il Mondiale di F1. L’appuntamentoè oltremodo interessante da AlAd. Auto, moto, camion e quad si dirigono verso la cittadina araba che accoglierà nella giornata di domani la penultima competizione ad ‘anello’. Saranno 395 i chilometri cronometrati previsti, 435 se consideriamo i trasferimenti. L’incognita principale è data dalla navigazione, le dune saranno una costante per una sfida che potrebbe segnare degli importanti distacchi in tutte le categorie iscritte. Anche il vento potrebbe essere un problema, un aspetto che ovviamente deve sempre essere tenuto in considerazione., settima ...

Advertising

dakar : Stage 7 - ?? Quads ?? Marcelo Medeiros ?? Alexandre Giroud ?? Pablo Copetti All provisional results ??… - dakar : Stage 5 ?? ?? Danilo Petrucci ?? Ross Branch ?? Jose Ignacio Cornejo All the results ?? - redbullITA : Bellissimo ?????? @Petrux9 vince la quinta tappa #Dakar2022 è il primo pilota #MotoGP a farlo ????! ?? Non perdere il D… - news_ravenna : Dakar 2022, Carrara e Gaspari incappati in un rocambolesco incidente - motormaniaci : Un nuovo articolo dal titolo (Dakar | Moto, Tappa 7: squillo Cornejo, in testa van Beveren) è stato pubblicato su M… -