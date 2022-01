Convivenza forzata con la variante Omicron, ma fino a quando? Domande e risposte (Di lunedì 10 gennaio 2022) La domanda rimasta per ora senza alcuna risposta è: quando finirà tutto questo? Per tutti gli altri quesiti la scienza, la medicina, la ricerca e l?esperienza alcune importanti... Leggi su ilmattino (Di lunedì 10 gennaio 2022) La domanda rimasta per ora senza alcuna risposta è:finirà tutto questo? Per tutti gli altri quesiti la scienza, la medicina, la ricerca e l?esperienza alcune importanti...

Advertising

StraTalk87 : #Baru ha sgamato la vecchia ma ci sta vicino ogni tanto perché la convivenza è forzata e ha capito che è raccomanda… - ully37834952 : davide si sta autodistruggendo come manila #GFvip stanno palesemente accusando i 4 mesi di convivenza forzata ba… - RosalbaGullott1 : RT @Harley20096743: @mat11700 Scambiare quattro parole per educazione o per distensione non mi pare falsita'...di rapporti veri on quella c… - Greta13177462 : Sophinta è di una vacuità imbarazzante. E io non ci voglio credere che Jessica non l'abbia capito dopo 4 mesi di convivenza forzata. #jeru - b0nniej : @4_carillon per il resto una ex poco può alla convivenza forzata h24 per mesi aspettiamo vediamo osservo cit -