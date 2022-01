Chiesa: «Grazie a tutti per i messaggi di supporto. Ci vediamo presto, in campo!» (Di lunedì 10 gennaio 2022) L’attaccante esterno della Juventus e della Nazionale italiana Federico Chiesa ha ringraziato quanti hanno voluto inviargli messaggi di sostegno dopo la rottura del legamento crociato che lo terrà lontano dai campi per diversi mesi. Un infortunio grave che lo costringerà a saltare anche gli spareggi che l’Italia dovrà giocare per andare ai Mondiali del Qatar. L’ha fatto con un post su Instagram, con cui ha promesso di tornare presto in campo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federico Chiesa (@fedexChiesa) Anche il Napoli, così come diversi altri club di Serie A, aveva mostrato vicinanza al ragazzo con un tweet. Forza Federico Ti aspettiamo presto in campo!#ForzaFederico pic.twitter.com/6JrtJuNU2Y — ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 10 gennaio 2022) L’attaccante esterno della Juventus e della Nazionale italiana Federicoha ringraziato quanti hanno voluto inviarglidi sostegno dopo la rottura del legamento crociato che lo terrà lontano dai campi per diversi mesi. Un infortunio grave che lo costringerà a saltare anche gli spareggi che l’Italia dovrà giocare per andare ai Mondiali del Qatar. L’ha fatto con un post su Instagram, con cui ha promesso di tornarein campo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federico(@fedex) Anche il Napoli, così come diversi altri club di Serie A, aveva mostrato vicinanza al ragazzo con un tweet. Forza Federico Ti aspettiamoin#ForzaFederico pic.twitter.com/6JrtJuNU2Y — ...

