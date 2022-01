Campania, ospedali in allerta: in aumento i ricoveri. Tasso di positività alle stelle (Di lunedì 10 gennaio 2022) Esplode il contagio Covid in Campania. Nel giorno in cui il TAR Campania boccia l’ordinanza di De Luca sulla sospensione delle lezioni in presenza, il bollettino diramato dall’Unità di Crisi registra numeri da record. Oggi sono più di 13mila i positivi del giorno con un Tasso di positività alle stelle. Bollettino del 10 gennaio 2022 L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 10 gennaio 2022) Esplode il contagio Covid in. Nel giorno in cui il TARboccia l’ordinanza di De Luca sulla sospensione delle lezioni in presenza, il bollettino diramato dall’Unità di Crisi registra numeri da record. Oggi sono più di 13mila i positivi del giorno con undi. Bollettino del 10 gennaio 2022 L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

