Alto Adige | bimbo di due anni muore dopo essere caduto nella piscina di un albergo

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Un bambino di dueè mortodi una Velturno, in. A renderlo noto il quotidiano Dolomiten. Il piccolo del posto si trovava con i genitori e i due fratellizona wellness dell'per qualche ora di svago. In un momento di disattenzione è peròin acqua e quando è stato trovato e recuperato aveva già perso i sensi.stato rianimato nell'ospedale di Bressanone, ilè stato trasferito in elicottero in gravissime condizioni alla clinica universitaria di Innsbruck, dove pocoè deceduto.

