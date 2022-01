Vaccini:Bertolaso, aperture notturne per agevolare over 50 (Di domenica 9 gennaio 2022) Per i prossimi tre venerdì di gennaio il centro vaccinale di Sesto San Giovanni, alle porte di Milano, sarà attivo anche di notte. Lo ha annunciato il coordinatore della campagna vaccinale in ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 9 gennaio 2022) Per i prossimi tre venerdì di gennaio il centro vaccinale di Sesto San Giovanni, alle porte di Milano, sarà attivo anche di notte. Lo ha annunciato il coordinatore della campagna vaccinale in ...

