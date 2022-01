Una vita anticipazioni: Bellita è davvero morta? Josè ha uno strano atteggiamento (Di domenica 9 gennaio 2022) Grande dolore nelle prossime puntate di Una vita per la morte di Bellita del Campo (Maria Gracia). La cantante era molto amata dai suoi vicini e da tutti gli abitanti di Acacias 38 e la notizia della sua improvvisa dipartita, ha davvero sconvolto tutti…Come vedremo nei prossimi episodi la morte di Bellita desterà però qualche dubbio nei telespettatori, visto lo strano atteggiamento di suo marito Josè…Dopo un breve salto temporale di qualche mese, Josè Miguel Dominguez (Manuel Bandera) farà infatti ritorno ad Acacias dall’Argentina, soltanto con la domestica Alodia Exposito (Abril Montilla) e fin qui nulla di eccezionale, visto che l’uomo racconterà che sua moglie è morta improvvisamente nel sonno. La notizia della morte di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 9 gennaio 2022) Grande dolore nelle prossime puntate di Unaper la morte didel Campo (Maria Gracia). La cantante era molto amata dai suoi vicini e da tutti gli abitanti di Acacias 38 e la notizia della sua improvvisa dipartita, hasconvolto tutti…Come vedremo nei prossimi episodi la morte didesterà però qualche dubbio nei telespettatori, visto lodi suo marito…Dopo un breve salto temporale di qualche mese,Miguel Dominguez (Manuel Bandera) farà infatti ritorno ad Acacias dall’Argentina, soltanto con la domestica Alodia Exposito (Abril Montilla) e fin qui nulla di eccezionale, visto che l’uomo racconterà che sua moglie èimprovvisamente nel sonno. La notizia della morte di ...

Advertising

MarroneEmma : Io mamma e Gaetano…una vita fa. C’è un po’ di foto in tutto questo amore?? - Agenzia_Ansa : VIDEO | Parla Lucia, over 50 non immunizzata: 'Mi vaccinerò con rabbia. Finora con i tamponi ho avuto una vita norm… - taleequaleshow : Una delle canzoni più belle di @ClaudioBaglioni “La vita è adesso”. Igor Minerva è stato bravo? #TalieQuali - mantovanimg : RT @byoblu: Presentato il Comitato di Liberazione Nazionale (#CLN) a Torino. Mattei illustra le linee guida. In diretta su Byoblu il prof @… - Paola39026704 : RT @lisadagliocchib: La bellezza non è che una promessa di felicità. L'amore è un miracolo della civiltà. La passione amorosa non è cieca,… -