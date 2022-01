Stadi capienza ridotta, assemblea Serie A: De Laurentiis voleva fermare tutto (Di domenica 9 gennaio 2022) Durante la riunione dei club di Serie A un buon numero di società, fra cui Milan, Inter e Juventus, hanno subito collaborato per cercare una soluzione al fine di evitare che fosse la politica a vietare l’accesso al pubblico negli impianti. Hanno così deciso di ridurre la capienza a cinquemila spettatori nelle due giornate di campionato dei weekend 15/16 e 22/23 gennaio, con l’intento poi di tornare alla normalità dal 6 febbraio. Non tutte, però, erano d’accordo. Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis avrebbe infatti fermato tutto, e c’era chi nutriva sospetti sul fatto di voler recuperare i propri indisponibili. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 9 gennaio 2022) Durante la riunione dei club diA un buon numero di società, fra cui Milan, Inter e Juventus, hanno subito collaborato per cercare una soluzione al fine di evitare che fosse la politica a vietare l’accesso al pubblico negli impianti. Hanno così deciso di ridurre laa cinquemila spettatori nelle due giornate di campionato dei weekend 15/16 e 22/23 gennaio, con l’intento poi di tornare alla normalità dal 6 febbraio. Non tutte, però, erano d’accordo. Il presidente del Napoli Aurelio Deavrebbe infatti fermato, e c’era chi nutriva sospetti sul fatto di voler recuperare i propri indisponibili. SportFace.

