Sonos contro Google | finalmente abbiamo il verdetto sulla violazione di ben 5 brevetti | ecco la vicenda

(Di domenica 9 gennaio 2022) Arriva la condanna nei confronti di. Il gigante della Big Tech è infatti stato condannato dalla ITC, agenzia federale degli Stati Uniti International Trade Commission, per aver violato cinque diversedi proprietà della, 9/1/2022 – Computermagazine.itSi tratta nel dettaglio, come riferisce Dday.it, diriguardanti gli altoparlanti intelligenti, e a seguito della decisione dell’ITC ha vietato a Big G l’importazione e la vendita di alcuni lettori eller audio, nonché dei loro componenti e dei prodotti che prevedono appunto l’utilizzo deiviolati. L’accusa diè scattata nel 2020, e secondo la stessa azienda,ha “carpito” tecnologie proprietarie a ...

La sentenza dell'ITC "una delle più grandi aziende tecnologiche del mondo segna un punto importante nel percorso diverso la monetizzazione del proprio portafoglio IP ". Intanto, spicca ...Tenete però conto che non c'è l'HDMI ma solo un ingresso ottico , ma disi possono abbinare in modalità wireless gli speakerPlay:1, Play:3 o Play:5 e utilizzarli come surround destro e ...Secondo i giudici della USITC, Google avrebbe copiato cinque brevetti di Sonos integrandoli in smart speaker, laptop e smartphone Pixel.(Teleborsa) - Sonos, azienda statunitense d'elettronica di consumo specializzata in dispositivi audio, scambia con una performance decisamente positiva a Wall Street dopo che la U.S. International Tra ...