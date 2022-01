Sassuolo, Rossi: «Sicuramente prenderemo il sostituto di Boga» (Di domenica 9 gennaio 2022) Giovanni Rossi ai microfoni di Dazn ha parlato anche di mercato prima della partita fra Sassuolo ed Empoli Giovanni Rossi, dirigente del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Dazn. Le parole anche sul mercato e su alcuni talenti dell’Empoli DIONISI – «Il calcio vive di queste cose. E’ tranquillo e ha preparato la partita al meglio. L’argomento principale è il Covid in questi giorni.» BAJRAMI – «L’intenzione di rimpiazzare Boga è sicura. Abbiamo tempo per provare ad investire su giocatori per il futuro. Empoli non è solo Bajrami, ma ci sono anche Ricci, Viti e sono giocatori che sanno fare calcio. I complimenti vanno anche a loro». SEGUI IL LIVE DEL MATCH L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 9 gennaio 2022) Giovanniai microfoni di Dazn ha parlato anche di mercato prima della partita fraed Empoli Giovanni, dirigente del, ha parlato ai microfoni di Dazn. Le parole anche sul mercato e su alcuni talenti dell’Empoli DIONISI – «Il calcio vive di queste cose. E’ tranquillo e ha preparato la partita al meglio. L’argomento principale è il Covid in questi giorni.» BAJRAMI – «L’intenzione di rimpiazzareè sicura. Abbiamo tempo per provare ad investire su giocatori per il futuro. Empoli non è solo Bajrami, ma ci sono anche Ricci, Viti e sono giocatori che sanno fare calcio. I complimenti vanno anche a loro». SEGUI IL LIVE DEL MATCH L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : ??#Rossi parla così del mercato del #Sassuolo ?? - CalcioPillole : Il direttore sportivo del #Sassuolo , Giovanni Rossi è intervenuto a pochi minuti dall'inizio della gara contro l'… - EnricoFranchi15 : Ligabue mi fa cagare non me ne frega se è di Correggio di Reggio Emilia, preferisco allora Vasco Rossi come musica… - infoitsport : Sassuolo, il ds Rossi: “Ha ragione Marotta, servono regole chiare” -