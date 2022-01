Porto Venere | coro di no all' asta dell' uliveto ' Non si vende il paradiso'

Advertising

La Diecimila metri quadrati di paradiso in vendita all'asta per 66 mila euro. Sono scesi in piazza oggi cittadini, opposizione e associazioni ambientaliste a, La Spezia, per dire no all'alienazione da parte del Comune dell'uliveto della Crocetta, una zona che si trova non lontana dalla chiesa di San Pietro e prossimo al Castello Doria, in uno .... Sono scesi in piazza oggi cittadini, opposizione e associazioni ambientaliste a, La Spezia, per dire no all'alienazione da parte del Comune dell'uliveto della Crocetta, una ...Sono scesi in piazza cittadini, opposizione e associazioni ambientaliste a Porto Venere, La Spezia, per dire no all'alienazione da parte del Comune dell'uliveto della Crocetta ...L'uliveto della Crocetta, uno degli scorci più iconici della nostra regione, sarebbe in vendita per 66mila euro ...