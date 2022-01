Mbappè ed il suo futuro: ecco le ultime indiscrezioni! (Di domenica 9 gennaio 2022) Kylian Mbappé non ha ancora deciso di lasciare il Psg per andare al Real Madrid. Quello che può sembrare uno dei colpi più in vista del prossimo mercato, potrebbe adesso vedere la svolta. Kylian Mbappe Psg Lo scrive Le Parisien, sottolineando come l’attaccante francese, con il contratto in scadenza a giugno, non abbia ancora un’intesa con gli spagnoli e potrebbe rinnovare l’accordo con il Psg. Mbappé non avrebbe ancora deciso il proprio futuro e sarebbe disposto a restare a Parigi anche in caso di arrivo di Zidane. VINCENZO BONIELLO Leggi su rompipallone (Di domenica 9 gennaio 2022) Kylian Mbappé non ha ancora deciso di lasciare il Psg per andare al Real Madrid. Quello che può sembrare uno dei colpi più in vista del prossimo mercato, potrebbe adesso vedere la svolta. Kylian Mbappe Psg Lo scrive Le Parisien, sottolineando come l’attaccante francese, con il contratto in scadenza a giugno, non abbia ancora un’intesa con gli spagnoli e potrebbe rinnovare l’accordo con il Psg. Mbappé non avrebbe ancora deciso il proprioe sarebbe disposto a restare a Parigi anche in caso di arrivo di Zidane. VINCENZO BONIELLO

