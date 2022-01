Lazio, Tare preoccupato: “Abbiamo un problema” (Di domenica 9 gennaio 2022) Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, si è espresso ai microfoni di DAZN prima del big match Inter-Lazio, che chiude la domenica della ventunesima giornata, evidenziando qualche problema dal punto di vista economico: “Noi Abbiamo il problema dell’indice di liquidità come altre 13-14-15 squadre. Dobbiamo risolvere questo problema e poi cogliere le occasioni per quanto possibile.“ Sarri Lazio RinnovoUna chiosa anche su Acerbi, infortunatosi nella scorsa gara: “Acerbi ha avuto un infortunio muscolare, ha giocato un po’ prima rispetto a quanto doveva ma lui non molla mai, non a caso viene chiamato Leone ma l’infortunio non è grave“. Infine, il ds ha risposto riguardante il ... Leggi su rompipallone (Di domenica 9 gennaio 2022) Igli, direttore sportivo della, si è espresso ai microfoni di DAZN prima del big match Inter-, che chiude la domenica della ventunesima giornata, evidenziando qualchedal punto di vista economico: “Noiildell’indice di liquidità come altre 13-14-15 squadre. Dobbiamo risolvere questoe poi cogliere le occasioni per quanto possibile.“ SarriRinnovoUna chiosa anche su Acerbi, infortunatosi nella scorsa gara: “Acerbi ha avuto un infortunio muscolare, ha giocato un po’ prima rispetto a quanto doveva ma lui non molla mai, non a caso viene chiamato Leone ma l’infortunio non è grave“. Infine, il ds ha risposto riguardante il ...

Advertising

Riccardofuffol2 : La nostra difesa è un qualcosa di raccapricciante. Ogni settimana giochiamo in 7/8. Basic è sparito. Pedro l'unic… - sportface2016 : #Lazio, #Tare: 'Abbiamo il problema dell'indice di liquidità, come altri 15 club' - SkySport : Lazio, Tare sul rinnovo di Sarri: 'Firmerà quando rientrerà Lotito' #SkySport #Lazio #Tare #Sarri - Salvato95551627 : RT @TuttoMercatoWeb: Lazio, Tare: 'Come altre 13-14 squadre, abbiamo il problema dell'indice di liquidità' - CalcioPillole : Il ds della #Lazio #Tare ha parlato prima della gara contro l'#Inter. -