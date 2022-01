La lettera che prova tutto Pedofilia e abusi | fango e accuse-choc contro Ratzinger | assedio dalla Germania

(Di domenica 9 gennaio 2022) Ancora attacchi a Joseph, il Papa emerito. Ancora, che piovono dal fronte che ha sempre contestato il teologo bavarese. L'ultima offensiva riguarda una presunta consapevolezza sul delicatissimo fronte deglisessuali interno alla Chiesa in, la sua terra natale. Secondo gli accusatori, Benedetto XVI sarebbe stato al corrente dellediche avevano colpito un sacerdote incaricato presso la diocesi di Monaco-Frisniga, quella in cuimossi i primi passi all'inizio della carriera. La notizia e lepiovono in seguito alla pubblicazione di una mail da parte della rivista tedesca Die Ziet sul comportamento di Peter Hullermann. Stando ad alcune ricerche, un "decreto ...

Montecitorio : Elezione #Quirinale, il 4 gennaio il Presidente @Roberto_Fico ha convocato il Parlamento, che si riunirà in seduta… - myrtamerlino : Una lettera di minacce #NoVax e un proiettile recapitato all'immunologa Antonella #Viola. Chi studia, chi parla di… - marcodimaio : Lettera di minacce con proiettile all'immunologa Antonella Viola contro le sue posizioni a favore del vaccino per i… - ato_ucci : RT @negromanten1: Quando arriverà la multa dall'agenzia delle entrate andrò a denunciare il funzionario dell'agenzia che ha firmato la lett… - SipariodiPerle : RT @negromanten1: Quando arriverà la multa dall'agenzia delle entrate andrò a denunciare il funzionario dell'agenzia che ha firmato la lett… -

Ultime Notizie dalla rete : lettera che

Orizzonte Scuola

... prendendo più sembianze tipicamente pop o contro - culturali, quindi ironiche e giocose, dei rapporti di genere tradizionali, forse per timorequalcuno potesse prendere le parole alla "". ...'Lui sapeva quanto lo amavi, vorrebbe vederti sulla strada per la felicità ', scrive Enza in una lungaindirizzata al figliopoi chiede l'intervento di Stefano De Martino per organizzare ..."Il Governo e il ministero dell'Istruzione hanno il dovere di mettere in campo il massimo sforzo con azioni di affiancamento alle scuole perché diversamente ..."Le dure conseguenze della "confusione e illegalità" perpetrate negli ultimi 10 anni sono ricadute tutte sul groppone dei 26 soci lavoratori e della loro ...