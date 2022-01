Il post di Vignaroli con Kalashnikov scatena la polemica Leu e Iv | si dimetta

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 9 gennaio 2022) “Mother Russia, poetry majestic”, declamano gli Iron Maiden, band heavy metal britannica. E’ il commento in musica scelto da Stefano, deputato del M5s e presidente della commissione Ecomafie per ilsu Instagram che lo vede impugnare une sparare una serie di colpi in un poligono, all’aperto. Di diverso tenore, tuttavia, sono i commenti che il video ha provocato in seno alle forze parlamentari, alcune delle quali segnalano come proprio ilsia ormai simbolo riconosciuto della violenza mafiosa. “Per Stefanonon c’è nulla di anomalo nelare un video in cui spara con un. E’ evidente che non solo gli manca il senso dell’opportunità, ma addirittura quello della decenza, dovrebbe dimettersi”, scrive in una nota ...