Il Papa | “La preghiera non è un rito magico o ripetizioni di cantilene | ci unisce a Dio”

(Di domenica 9 gennaio 2022) Città del Vaticano – «Tutti siamo immersi nei problemi della vita e in tante situazioni intricate, chiamati ad affrontare momenti e scelte difficili che ci tirano in basso. Ma, se non vogliamo restare schiacciati, abbiamo bisogno di elevare tutto verso l’alto». Lo ha dettoFrancesco all’Angelus, commentando il Vangelo del giorno sul Battesimo di Gesù. «E questo lo fa proprio la, che non è una via di fuga – ha proseguito -, non è uno una ripetizione diimparate a memoria. Pregare è il modo per lasciare agire Dio in noi, per cogliere quello che Lui vuole comunicarci anche nelle situazioni più difficili, per avere la forza di andare avanti». Secondo il Pontefice, «laci aiuta perché cia Dio, ci apre all’incontro con ...