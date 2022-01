Il CTS regionale propone: “Sicilia rossa per due settimane, scuole chiuse per decongestionare gli ospedali” (Di domenica 9 gennaio 2022) Il Comitato Tecnico scientifico della Sicilia ha proposto alla Regione Siciliana la zona rossa nell'Isola per due settimane, tutelando, però, chi è vaccinato con seconda dose da non più di quattro mesi e chi ha già avuto la dose booster. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 9 gennaio 2022) Il Comitato Tecnico scientifico dellaha proposto alla Regionena la zonanell'Isola per due, tutelando, però, chi è vaccinato con seconda dose da non più di quattro mesi e chi ha già avuto la dose booster. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Il CTS regionale propone: “Sicilia rossa per due settimane, scuole chiuse per decongestionare gli ospedali” - Siciliano741 : @sissiisissi2 @Antonella_O_O Ma qui finirà a zona rossa,il 12 il CTS regionale si riunisce. Auspico quella soluzion… - NagaleCasa : @Musumeci_Staff Se temeva veramente sarebbe stato utile potenziare in anticipo i reparti covid e le terapie intensi… - DarkLadyMouse : @sbatecaz @DonnaRoma71 Dati del CTS regionale. Ma magari mentono per fare dispetto a quelli a cui non piace che i v… - in_sanitas : <a href=''>??</a><b>Tamponi rapidi come unica diagnosi, critiche e timori dal Cts siciliano: «Molti rischi con Omic… -