GF Vip | Delia Duran in casa | “C’è anche una combo”

(Di domenica 9 gennaio 2022)potrebbe entrare in questi giorni nelladel GF Vip. Le varie ipotesi dei concorrenti sul suo ingresso: “C’è già una” Sarebbe l’ingresso più atteso, che darebbe… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio su BlogLive.it.

Alcuni inquilini della casa del Grande Fratellohanno commentato il post che Alex Belli ha scritto per Soleil Sorge . Alex infatti aveva ... La reazione dinon si era fatta attendere anche se ...Sophie Codegoni è sicura dell'ingresso diDuran nella casa del Grande Fratello. I vipponi ancora non lo sanno ma Sophie Codegoni si è insospettita e parlando con Gianmaria Antinolfi ha ipotizzato degli scenari diversi. Sophie ...Nessuna espulsione, finisce solo con tutta le polimica che si era creata in questi giorni intorno ai vipponi. Su , la cronaca minuto per minuto della 32ma puntata. Leggi anche > GRANDE FRATELLO VIP, L ...Il nuovo ingresso nella casa del Grande Fratello VIP è un vero colpo al cuore per Soleil Sorge: come reagirà l'influencer?