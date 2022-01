Empoli, Marchizza: «Berardi? Dovremo limitarlo» (Di domenica 9 gennaio 2022) Riccardo Marchizza ha parlato a Dazn prima della sfida da ex contro il Sassuolo. Le sue parole Riccardo Marchizza ha parlato ai microfoni di Dazn prima della sfida contro il Sassuolo. Le parole del difensore dell’Empoli: ANDREAZZOLI – «Ci chiede molto a noi terzini e stiamo crescendo tutti e quattro. Ci dà fiducia e ci consente di sbagliare.» Berardi – «E’ un giocatore fortissimo. Sappiamo il suo valore e dobbiamo cercare di limitarlo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 9 gennaio 2022) Riccardoha parlato a Dazn prima della sfida da ex contro il Sassuolo. Le sue parole Riccardoha parlato ai microfoni di Dazn prima della sfida contro il Sassuolo. Le parole del difensore dell’: ANDREAZZOLI – «Ci chiede molto a noi terzini e stiamo crescendo tutti e quattro. Ci dà fiducia e ci consente di sbagliare.»– «E’ un giocatore fortissimo. Sappiamo il suo valore e dobbiamo cercare di». L'articolo proviene da Calcio News 24.

