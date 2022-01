C’è posta per te, la donna entra in studio e accusa un malore (Di domenica 9 gennaio 2022) Lei lascia il padre e i figli non la perdonano. E' la storia di una donna arrivata a C'è posta per Te a chiedere "scusa" ai suoi ragazzi dopo aver "pagato abbastanza" per quanto fatto. Dopo ventitré anni di matrimonio, infatti, la signora Armonia si è innamorata di un uomo "dal passato difficile", tanto da andarsene via di casa, in paese si alimentani i pettegolezzi e i figli, di nome Andrea e Damiano, non accettano la situazione. Dopo tanti tentativi di approccio, l'ultima speranza resta invitarli a C'è posta. La signora entra (già) in lacrime (con Maria De Filippi, la conduttrice, che la sorregge), ed esce definitivamente distrutta. Il pubblico protesta contro i due giovani: "Sembra di stare nel Medioevo". "Ho pagato, ma sono passati dieci anni - esordisce Armonia di fronte ai figli, non appena questi ... Leggi su howtodofor (Di domenica 9 gennaio 2022) Lei lascia il padre e i figli non la perdonano. E' la storia di unaarrivata a C'èper Te a chiedere "scusa" ai suoi ragazzi dopo aver "pagato abbastanza" per quanto fatto. Dopo ventitré anni di matrimonio, infatti, la signora Armonia si è innamorata di un uomo "dal passato difficile", tanto da andarsene via di casa, in paese si alimentani i pettegolezzi e i figli, di nome Andrea e Damiano, non accettano la situazione. Dopo tanti tentativi di approccio, l'ultima speranza resta invitarli a C'è. La signora(già) in lacrime (con Maria De Filippi, la conduttrice, che la sorregge), ed esce definitivamente distrutta. Il pubblico protesta contro i due giovani: "Sembra di stare nel Medioevo". "Ho pagato, ma sono passati dieci anni - esordisce Armonia di fronte ai figli, non appena questi ...

