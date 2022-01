WWE | La compagnia spera di riavere Drew McIntyre al più presto

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 8 gennaio 2022) Come già riportatoè alle prese con un infortunio al collo, infortunio chesi portava dietro da un pò di tempo. L’ultima apparizione dello Scottish Psycopath è stata al PPV Day 1, dove prima ha sconfitto Madcap Moss e dopo è stato attaccato nel backstage dallo stesso Moss e da Happy Corbin, questo angle è stato usato per allontanaredalle scene per un pò di tempo in attesa di capire l’entità del problema.tra l’altro è stato anche rimosso dai prossimi live event dove era pubblicizzato per sfidare l’attuale Universal Champion Roman Reigns, ed è stato sostituito da Seth’Freakin’ Rollins, che sarà il prossimo sfidante del Tribal Chief anche al prossimo PPV Royal Rumble. La WWE vuole evitare l’operazione E’ stato riportato come...