“Tali e Quali”, da stasera su Rai 1 il talent per non professionisti (Di sabato 8 gennaio 2022) Prende il via l’edizione 2022 del varietà di Rai1 “Tali e Quali”, prodotto in collaborazione con Endemol Shine ltaly, in onda da sabato 8 gennaio alle 21.25. Il programma, condotto come sempre da Carlo Conti, nel corso di quattro appuntamenti darà spazio a straordinari artisti “non professionisti”, che si sono proposti nei mesi scorsi sul sito o alla redazione del programma, e che sono stati selezionati per il loro essere identici in tutto e per tutto ai personaggi musicali che interpretano. Lo spettacolo, sulla scia del grande successo di pubblico e di social di “Tale e Quale Show”, andato in onda negli ultimi mesi del 2021, darà spazio ad artisti bravissimi quanto sconosciuti, persone comuni, ma vere eccellenze, che vivranno l’emozione di calcare lo stesso palcoscenico dei “Big” che li hanno preceduti, di presentarsi davanti alla ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 8 gennaio 2022) Prende il via l’edizione 2022 del varietà di Rai1 “”, prodotto in collaborazione con Endemol Shine ltaly, in onda da sabato 8 gennaio alle 21.25. Il programma, condotto come sempre da Carlo Conti, nel corso di quattro appuntamenti darà spazio a straordinari artisti “non”, che si sono proposti nei mesi scorsi sul sito o alla redazione del programma, e che sono stati selezionati per il loro essere identici in tutto e per tutto ai personaggi musicali che interpretano. Lo spettacolo, sulla scia del grande successo di pubblico e di social di “Tale e Quale Show”, andato in onda negli ultimi mesi del 2021, darà spazio ad artisti bravissimi quanto sconosciuti, persone comuni, ma vere eccellenze, che vivranno l’emozione di calcare lo stesso palcoscenico dei “Big” che li hanno preceduti, di presentarsi davanti alla ...

Advertising

Raiofficialnews : ?? #TalieQuali: torna il varietà condotto da Carlo Conti che dà spazio a straordinari artisti non professionisti, i… - GiusP30 : @carlo234556 @davidemaggio Secondo me no... Questo Tali e Quali sembra una forzatura, poi a poco distanza di tempo dall'altra versione - DanielaDeca1 : RT @MariaclaraPra: Mahmood è uno dei cantanti che verranno imitati stasera a Tali e Quali su Rai 1 ? - GemelliGuidonia : Stasera saremo ospiti di “TALI & QUALI”, dalle 21.25 su Rai1 con Carlo Conti..non perdetelo ! ?? ?? #taleequaleshow… - zazoomblog : TALI E QUALI: CARLO CONTI RIAPRE LO SHOW DI RAI1 DEDICATO AGLI IMITATORI NON FAMOSI - #QUALI: #CARLO #CONTI #RIAPRE… -