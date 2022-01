Soleil Sorge | triste notizia per l’ex corteggiatrice | questa volta potrebbe non farcela

(Di sabato 8 gennaio 2022)riceve una bruttaessere quella buona. La situazione persi fa nera Il Grande Fratello Vip 6 non ci lascia sicuramente a bocca asciutta. I colpi di scena sono praticamente all’ordine del giorno e adesso si arriva ad un momento molto particolare e chesegnare una sinaspettata all’interno del programma. Ma vediamo nello specifico cosa accade e soprattutto chi sono i concorrenti che stanno temendo la propria presenza nella casa. Prima di tutto l’anno nuovo si è presentato anche per il nostro amatissimo reality di Mediaset. Ci sono subito curiosità e dubbi che ci attanagliano dato che, nella 32ª puntata del reality, nessuno ...

Advertising

softtlouie : RT @ilmodoincui_: katia ricciarelli soleil sorge manila nazzaro davide silvestri fatevi semplicemente schifo #gfvip - giulyworld : RT @solesupporter: #SOLPHIE : Harleys in Hawaii Fancam Soleil Anastasia Sorge e Sophie (Sapphie) Codegoni ?? #gfvip - jennyiiiiiii : RT @ilmodoincui_: katia ricciarelli soleil sorge manila nazzaro davide silvestri fatevi semplicemente schifo #gfvip - AmiciSpecialiu1 : RT @ilmodoincui_: katia ricciarelli soleil sorge manila nazzaro davide silvestri fatevi semplicemente schifo #gfvip - moonvale99 : RT @ilmodoincui_: katia ricciarelli soleil sorge manila nazzaro davide silvestri fatevi semplicemente schifo #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Soleil Sorge

... la matrona è immune per merito di Davide Silvestri (personalmente tra le maggiori delusioni di questa edizione), Valeria Marini e Giacomo Urtis , Giucas Casella ,e Manila Nazzaro . ...Oggi, la cantante lirica ha raggiuntoin giardino e, parlando con lei, ha riferito ciò che le hanno detto gli autori in confessionale: Secondo quanto rivelato dalla soprano, gli autori ...Nel trentaduesimo appuntamento con il Grande Fratello Vip, andato in onda ieri, venerdì 7 gennaio 2022, è stato dato ampio spazio agli scontri avvenuti tra Katia Ricciarelli e L ...Ecco cosa è successo nelle ultime ore. Il primo approccio dell'imprenditore all'inizio del reality show riguardava Soleil Sorge : all'inizio di questa edizione del Grande Fratello i due hanno parlato ...