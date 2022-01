Ottavio De Luca: “Le nuove norme non bastano bene la proposta di?De Luca” (Di sabato 8 gennaio 2022) di Monica De Santis Chiudere le scuole perchè ci sono troppi casi covid non solo tra gli alunni , ma anche tra il personale scolastico. E’ questo il messaggio che in queste ore sta facendo girare il segretario generale della Flc Cgil Campania… “Il personale della scuola in questi giorni è in allarme per l’aumento esponenziale dei contagi, ma soprattutto dopo le anticipazioni sulle misure assunte dal Consiglio dei Ministri per il contrasto alla diffusione del Covid-19. Le procedure che sono state preannunciate destano, a dir poco, forti perplessità per la loro applicazione, oltre che per la dubbia efficacia circa i risultati che dovrebbero portare”. Per Ottavio De Luca. “Se da una parte si parla di centralità della scuola e di garantirne lo svolgimento in presenza, principi in cui noi crediamo fermamente, dall’altra proprio sul mondo ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 8 gennaio 2022) di Monica De Santis Chiudere le scuole perchè ci sono troppi casi covid non solo tra gli alunni , ma anche tra il personale scolastico. E’ questo il messaggio che in queste ore sta facendo girare il segretario generale della Flc Cgil Campania… “Il personale della scuola in questi giorni è in allarme per l’aumento esponenziale dei contagi, ma soprattutto dopo le anticipazioni sulle misure assunte dal Consiglio dei Ministri per il contrasto alla diffusione del Covid-19. Le procedure che sono state preannunciate destano, a dir poco, forti perplessità per la loro applicazione, oltre che per la dubbia efficacia circa i risultati che dovrebbero portare”. PerDe. “Se da una parte si parla di centralità della scuola e di garantirne lo svolgimento in presenza, principi in cui noi crediamo fermamente, dall’altra proprio sul mondo ...

