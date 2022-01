Milan, Maldini: “Rinnovi? Theo e Bennacer ben avviati, parliamo con Leao” (Di sabato 8 gennaio 2022) Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha parlato soprattutto dei Rinnovi di Theo Hernandez, Ismael Bennacer e Rafael Leao Leggi su pianetamilan (Di sabato 8 gennaio 2022) Paolo, direttore tecnico del, ha parlato soprattutto deidiHernandez, Ismaele Rafael

Advertising

AntoVitiello : #Maldini: 'Non possiamo pensare purtroppo al #Milan di Berlusconi, e dico purtroppo perché il Milan di Berlusconi p… - rossonero_ross1 : @Lele070814 @tcarapezza Non mi fido delle parole di Maldini. Alcuni insider hanno detto che Mendes aveva accettato… - sportli26181512 : Maldini: 'Rinnovi di Theo e Bennacer ben avviati, stiamo parlando con Leao': Maldini: 'Rinnovi di Theo e Bennacer b… - notizie_milan : Maldini su Pobega: “È nostro e ce lo teniamo stretto” - thefootballfly : RT @CFclassics: #OnThisDay photo from Serie A, 1996. Milan vs Sampdoria (3:0). Roberto Mancini vs Paolo Maldini. -