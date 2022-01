Meteo in Lombardia, neve anche in città a Milano per l’alba di domenica (Di sabato 8 gennaio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Brusco calo delle temperature in Lombardia e per l’alba di domenica 9 gennaio è prevista anche la neve in pianura sulle città di Milano, Varese, Como. Lo anticipano gli esperti di 3bMeteo.com Un nuovo impulso di aria fredda, questa volta di matrice polare marittima è in marcia verso l’Italia. In queste ore assistiamo al passaggio di tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di sabato 8 gennaio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Brusco calo delle temperature ine perdi9 gennaio è previstalain pianura sulledi, Varese, Como. Lo anticipano gli esperti di 3b.com Un nuovo impulso di aria fredda, questa volta di matrice polare marittima è in marcia verso l’Italia. In queste ore assistiamo al passaggio di tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

