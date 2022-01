Maria De Filippi, confessione di un campione dello sport: “Lo faceva anche in seggiovia” (Di sabato 8 gennaio 2022) Uno dei campioni dello sport ha svelato un curioso retroscena sulla Regina della TV, Maria De Filippi e su una sua abitudine Giorgio Rocca è un ex campione di sci italiano che, negli anni, ha avuto a che fare con tantissimi personaggi famosi che si sono recati da lui per imparare il suo sport. Dopo L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di sabato 8 gennaio 2022) Uno dei campioniha svelato un curioso retroscena sulla Regina della TV,Dee su una sua abitudine Giorgio Rocca è un exdi sci italiano che, negli anni, ha avuto a che fare con tantissimi personaggi famosi che si sono recati da lui per imparare il suo. Dopo L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

isticazzu11 : RT @_heysestra: Mio dio, dall’estero vedranno anche la proposta di fidanzamento imbarazzante scusateci se siamo cresciuti a pane e maria de… - Mirellamayadado : RT @GJaccarino: Comunque Maria De Filippi avrebbe rivoltato Katia come un calzino e l'avrebbe costretta a chiedere scusa in ginocchio sui c… - emsiae : RT @rosyb98: Maria De Filippi- c'è posta per te- Serkan come ospite- sintonizzata su canale 5- nel frattempo compleanno di Ozge - Fatma anc… - Michell51861924 : RT @void_lun4: Ogni volta che Tommaso nomina Maria De Filippi, mi viene in mente questo.. e poi vabbe tutto il seguito ovviamente #tzvip… - casteIIoriz0n : questo cmq aggiornamento sulla penny e maria de filippi -