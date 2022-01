L’infermiera simbolo della lotta al Covid: «100 euro di multa? Una scelta assurda, è il prezzo della nostra salute?» (Di sabato 8 gennaio 2022) Martina Benedetti, la giovane infermiera dell’ospedale di Marina di Massa diventata un simbolo della lotta a Covid-19, non ci sta. Per lei la sanzione di 100 euro per gli over 50 che non rispettano l’obbligo vaccinale è «troppo poco», dice oggi attraverso le pagine de La Stampa. Martina Benedetti nel marzo 2020 era diventata un simbolo della pandemia quando postò un selfie del volto segnato dalla mascherina indossata per molte ore di fila. «Una multa da 100 euro è il prezzo della nostra salute», afferma oggi Benedetti in un’intervista. «È una scelta assurda quella del governo, perché ... Leggi su open.online (Di sabato 8 gennaio 2022) Martina Benedetti, la giovane infermiera dell’ospedale di Marina di Massa diventata un-19, non ci sta. Per lei la sanzione di 100per gli over 50 che non rispettano l’obbligo vaccinale è «troppo poco», dice oggi attraverso le pagine de La Stampa. Martina Benedetti nel marzo 2020 era diventata unpandemia quando postò un selfie del volto segnato dalla mascherina indossata per molte ore di fila. «Unada 100è il», afferma oggi Benedetti in un’intervista. «È unaquella del governo, perché ...

