La verità sui 100 euro ai No Vax: non è la sanzione a far rispettare la legge (Di sabato 8 gennaio 2022) Il Decreto del Consiglio dei ministri che ha introdotto l’obbligo vaccinale per gli over-50 non ha scontentato solo i no-vax: ha anche provocato reazioni sdegnose in chi da tempo chiede un obbligo vaccinale “universale” quale soluzione definitiva al Covid. Diversi di questi ultimi, invece di rallegrarsi per l’ennesimo giro di vite governativo che viene incontro alle loro richieste, hanno accusato il governo di mediocrità, dilettantismo, debolezza. In particolare, le critiche sono state rivolte alla irrisorietà della sanzione per chi, pur dovendo, non si vaccina: appena 100 euro una-tantum. Ma perché Draghi, che certo non è sospettabile di non conoscere l’importanza dei vaccini né di temere di dettare la linea, è così restio nell’imporre questo benedetto obbligo vaccinale per tutti, con controlli serrati e sanzioni pesanti per chi sgarra? E davvero un ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 8 gennaio 2022) Il Decreto del Consiglio dei ministri che ha introdotto l’obbligo vaccinale per gli over-50 non ha scontentato solo i no-vax: ha anche provocato reazioni sdegnose in chi da tempo chiede un obbligo vaccinale “universale” quale soluzione definitiva al Covid. Diversi di questi ultimi, invece di rallegrarsi per l’ennesimo giro di vite governativo che viene incontro alle loro richieste, hanno accusato il governo di mediocrità, dilettantismo, debolezza. In particolare, le critiche sono state rivolte alla irrisorietà dellaper chi, pur dovendo, non si vaccina: appena 100una-tantum. Ma perché Draghi, che certo non è sospettabile di non conoscere l’importanza dei vaccini né di temere di dettare la linea, è così restio nell’imporre questo benedetto obbligo vaccinale per tutti, con controlli serrati e sanzioni pesanti per chi sgarra? E davvero un ...

