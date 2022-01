Katia Ricciarelli “graziata” da Signorini, la scelta non va giù: “Non lo puoi proprio dire…” (Di sabato 8 gennaio 2022) La gestione del caso Katia Ricciarelli ha creato non poche reazioni all’interno del mondo dello spettacolo e da parte del pubblico. La cantante, dopo aver pronunciato frasi molto pesanti all’indirizzo di Lulù Selassié, ha calamitato inevitabilmente su di sé numerose critiche e richieste di eliminazione dal Grande Fratello Vip 6. Ciò non è avvenuto e, anzi, la soprano ha ricevuto l’immunità. Dopo aver conferito l’immunità a Katia, rendendola di fatto intoccabile nelle nomination, Alfonso Signorini ha glissato sulla questione squalifica dopo le frasi sessiste, razziste ed omofobe imputatele. Il pensiero di Alfonso Signorini Il conduttore del reality show targato Mediaset aveva in parte motivato le infelici uscite razziste contro la principessa etiope come lo specchio della mentalità di un tempo, che oggi ... Leggi su nonsolo.tv (Di sabato 8 gennaio 2022) La gestione del casoha creato non poche reazioni all’interno del mondo dello spettacolo e da parte del pubblico. La cantante, dopo aver pronunciato frasi molto pesanti all’indirizzo di Lulù Selassié, ha calamitato inevitabilmente su di sé numerose critiche e richieste di eliminazione dal Grande Fratello Vip 6. Ciò non è avvenuto e, anzi, la soprano ha ricevuto l’immunità. Dopo aver conferito l’immunità a, rendendola di fatto intoccabile nelle nomination, Alfonsoha glissato sulla questione squalifica dopo le frasi sessiste, razziste ed omofobe imputatele. Il pensiero di AlfonsoIl conduttore del reality show targato Mediaset aveva in parte motivato le infelici uscite razziste contro la principessa etiope come lo specchio della mentalità di un tempo, che oggi ...

