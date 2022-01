I NO VAX della giustizia (Di sabato 8 gennaio 2022) di Michelangelo Russo L’eco della provocazione dovuta all’articolo sul trentennale di Tangentopoli a Salerno continua, come nelle previsioni di chi scrive.Era chiaro che i negazionisti, terrapiattisti, sospettisti sulla CIA per l’11 settembre 2001, complottisti dell’uomo mai stato sulla Luna, no vax e tennisti ridicoli, avrebbero colto al volo l’occasione per apparire in cronaca e dire la loro. L’avvocato Giovanni Falci ha ben pensato di unirsi alle schiere di negazionisti di Tangentopoli dandomi, e dandoci, una lezione di diritto e di etica che non sta in piedi dalla radice.Innanzitutto la fustigazione del “diritto evolutivo” di cui Tangentopoli sarebbe stata frutto cozza contro l’essenza stessa del Diritto Romano, che l’avvocato Falci ha sicuramente studiato all’Università. Il Diritto Romano, che è la base del diritto moderno della cultura ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 8 gennaio 2022) di Michelangelo Russo L’ecoprovocazione dovuta all’articolo sul trentennale di Tangentopoli a Salerno continua, come nelle previsioni di chi scrive.Era chiaro che i negazionisti, terrapiattisti, sospettisti sulla CIA per l’11 settembre 2001, complottisti dell’uomo mai stato sulla Luna, no vax e tennisti ridicoli, avrebbero colto al volo l’occasione per apparire in cronaca e dire la loro. L’avvocato Giovanni Falci ha ben pensato di unirsi alle schiere di negazionisti di Tangentopoli dandomi, e dandoci, una lezione di diritto e di etica che non sta in piedi dalla radice.Innanzitutto la fustigazione del “diritto evolutivo” di cui Tangentopoli sarebbe stata frutto cozza contro l’essenza stessa del Diritto Romano, che l’avvocato Falci ha sicuramente studiato all’Università. Il Diritto Romano, che è la base del diritto modernocultura ...

