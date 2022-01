GF Vip, Manuel Bortuzzo e la gaffe su Lulù: “In TV è brutta” (Di sabato 8 gennaio 2022) Nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello Vip 6, in Casa è entrato Kevin, il fratello minore di Manuel Bortuzzo. I due si sono incontrati in giardino e a un certo punto Alfonso Signorini ha proposto di chiamare anche Lulù Selassié, che così è stata presentata a uno dei membri della famiglia Bortuzzo come fidanzata ufficiale di Manuel. A molti, tuttavia, hanno fatto storcere il naso le parole di Manuel, che mostrando la compagna al fratello ha dichiarato: “Guarda che bella! In tv sembra brutta, ma poi guarda da vivo”. Ovviamente Bortuzzo scherzava, ma a molti le sue parole sono parse una sorta di risposta a qualcuno che considererebbe la principessa troppo brutta per lui. Forse il padre del ragazzo, che in passato l’ha ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 8 gennaio 2022) Nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello Vip 6, in Casa è entrato Kevin, il fratello minore di. I due si sono incontrati in giardino e a un certo punto Alfonso Signorini ha proposto di chiamare ancheSelassié, che così è stata presentata a uno dei membri della famigliacome fidanzata ufficiale di. A molti, tuttavia, hanno fatto storcere il naso le parole di, che mostrando la compagna al fratello ha dichiarato: “Guarda che bella! In tv sembra, ma poi guarda da vivo”. Ovviamentescherzava, ma a molti le sue parole sono parse una sorta di risposta a qualcuno che considererebbe la principessa troppoper lui. Forse il padre del ragazzo, che in passato l’ha ...

