Elisa Isoardi | magnifica in costume su Instagram e finalmente felice

(Di sabato 8 gennaio 2022) Se c’è una cosa cheriesce a fare meglio di altre, è quella di parlare con gli occhi. E sì, perché la conduttrice piemontese non solo abbina una bellezza straordinaria a un’eleganza fuori dal comune, ma sa bene esprimersi anche con lo sguardo. È quello che traspare dal post che ha condiviso su, nel quale si è mostratae sensuale avvolta nel suo bellissimonero., la prima provadel 2022 Non che ce ne fosse bisogno, maha già superato la prima provadell’anno. La conduttrice piemontese, in pausa dagli impegni televisivi, si è infatti concessa un momento di riposo per ricaricare le energie e ritrovare se stessa, come ha ...

Advertising

biaggista : RT @dea_channel: la divina Elisa Isoardi emerge dalle acque ??????????????? - CLAUDIOBUTTAZZ3 : RT @dea_channel: la divina Elisa Isoardi emerge dalle acque ??????????????? - caps2021 : RT @dea_channel: la divina Elisa Isoardi emerge dalle acque ??????????????? - giangi79 : RT @dea_channel: la divina Elisa Isoardi emerge dalle acque ??????????????? - famf_19 : RT @dea_channel: la divina Elisa Isoardi emerge dalle acque ??????????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Elisa Isoardi

Il Tempo

È stata la prima capace di rubare il suo cuore dopo la brusca rottura con, che ha lasciato entrambi per molto tempo con il cuore spezzato. Francesca si è fatta spazio nel cuore dell'ex ...Tra questi sicuramente non ci saranno Alessia Marcuzzi,o Elettra Lamborghini, come era trapelato in vari siti web. Presenza incerta anche quella di Tommaso Paradiso , l'ex frontman ...Alessia Marcuzzi ed Elisa Isoardi sono state scartate dalla lista delle “papabili” per lasciare spazio ad altre misteriose candidate. TagsAlessia Marcuzzi amadeus Covid 19 Elisa Isoardi ...La conduttrice Elisa Isoardi proprio non sa come fare. La sua dichiarazione coglie tutti di sorpresa: ecco la foto.