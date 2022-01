Dusan Vlahovic via a gennaio: voci di mercato sul bomber della Fiorentina (Di sabato 8 gennaio 2022) L’attaccante , ecco quale sarebbe la destinazione. L’oggetto dei desideri delle big di mezza Europa, Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina, potrebbe lasciare subito e non a giugno i Viola. Mikel Arteta dell’Arsenal lancia infatti questa ipotesi, rispondendo a una domanda precisa in conferenza stampa. La maxi offerta sarebbe già sul piatto e in via di definizione. (Giuseppe Cottini/Getty Images)Il boss dell’Arsenal Mikel Arteta ha lasciato intendere che il club è pronto a fare una mossa per l’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic. Secondo quanto riferito, l’Arsenal è in testa alla corsa per ingaggiare Vlahovic se dovesse lasciare la Fiorentina questo mese. La stampa britannica fa addirittura ... Leggi su ck12 (Di sabato 8 gennaio 2022) L’attaccante , ecco quale sarebbe la destinazione. L’oggetto dei desideri delle big di mezza Europa,, attaccante, potrebbe lasciare subito e non a giugno i Viola. Mikel Arteta dell’Arsenal lancia infatti questa ipotesi, rispondendo a una domanda precisa in conferenza stampa. La maxi offerta sarebbe già sul piatto e in via di definizione. (Giuseppe Cottini/Getty Images)Il boss dell’Arsenal Mikel Arteta ha lasciato intendere che il club è pronto a fare una mossa per l’attaccante. Secondo quanto riferito, l’Arsenal è in testa alla corsa per ingaggiarese dovesse lasciare laquesto mese. La stampa britannica fa addirittura ...

