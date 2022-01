Combinata nordica: Johannes Lamparter al comando in Val di Fiemme dopo il salto, Raffaele Buzzi 30° (Di sabato 8 gennaio 2022) Si è appena conclusa in Val di Fiemme, sul trampolino HS106, la prova di salto per quanto riguarda la Gundersen della Coppa del Mondo di Combinata nordica. Al comando troviamo il favorito di giornata, l’austriaco Johannes Lamparter, già davanti nel PCR, che sfrutta ovviamente l’assenza del dominatore di stagione, Jarl Magnus Riiber. Per Lamparter salto da 105,5 metri, il più lungo di giornata, che gli porta in cascina 139,5 punti. Non un margine rassicurante: alle sue spalle ci sono infatti il teutonico Eric Frenzel ed il norvegese Jens Luraas Oftebro staccati rispettivamente di 14” e 18”. Occhio anche agli altri inseguitori: Mario Seidl è quarto a 21”, Vinzenz Geiger quinto a 22”. Potrebbe molto verosimilmente formarsi un gruppone ... Leggi su oasport (Di sabato 8 gennaio 2022) Si è appena conclusa in Val di, sul trampolino HS106, la prova diper quanto riguarda la Gundersen della Coppa del Mondo di. Altroviamo il favorito di giornata, l’austriaco, già davanti nel PCR, che sfrutta ovviamente l’assenza del dominatore di stagione, Jarl Magnus Riiber. Perda 105,5 metri, il più lungo di giornata, che gli porta in cascina 139,5 punti. Non un margine rassicurante: alle sue spalle ci sono infatti il teutonico Eric Frenzel ed il norvegese Jens Luraas Oftebro staccati rispettivamente di 14” e 18”. Occhio anche agli altri inseguitori: Mario Seidl è quarto a 21”, Vinzenz Geiger quinto a 22”. Potrebbe molto verosimilmente formarsi un gruppone ...

