Calcio: Zanetti, 'l'Inter di quest'anno mi piace tantissimo, vogliamo difendere lo Scudetto' (Di sabato 8 gennaio 2022) Milano, 8 gen. - (Adnkronos) - "La squadra di quest'anno mi piace tantissimo: esprime un bel Calcio, e questo è merito del grandissimo lavoro del mister e di tutto il suo staff, oltre che dei ragazzi che lo seguono. La squadra si sente forte, ha consapevolezza del fatto che bisogna difendere il titolo vinto lo scorso anno. Hanno una grande mentalità, e per una squadra credo che questo sia fondamentale. Tutti si sentono coinvolti". Lo dice il vice presidente dell'Inter Javier Zanetti nel corso di un'Intervista al canale YouTube della Lega Serie A "questa stagione è molto equilibrata: oltre a noi ci sono altre squadre che vogliono vincere -aggiunge ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 8 gennaio 2022) Milano, 8 gen. - (Adnkronos) - "La squadra dimi: esprime un bel, eo è merito del grandissimo lavoro del mister e di tutto il suo staff, oltre che dei ragazzi che lo seguono. La squadra si sente forte, ha consapevolezza del fatto che bisognail titolo vinto lo scorso. Huna grande mentalità, e per una squadra credo cheo sia fondamentale. Tutti si sentono coinvolti". Lo dice il vice presidente dell'Javiernel corso di un'vista al canale YouTube della Lega Serie A "a stagione è molto equilibrata: oltre a noi ci sono altre squadre che vogliono vincere -aggiunge ...

