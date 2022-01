Album e singoli più venduti in Italia nel 2021 | le classifiche

(Di sabato 8 gennaio 2022) Dopo aver scoperto quali sono glipiùnelin(con le relative cifre) secondo la classifica Worldwides, adesso è uscita anche la chart ufficiale della FIMI. La Federazione dell’Industria Musicalena ha reso noti i dischi e ipiù acquistati negli scorsi 12 mesi nel nostro paese. Anche in questo caso il re della classifica deglipiù popolari delè Rkomi con Taxi Driver, medaglia d’argento per Sangiovanni e terzo posto per i Maneskin. Neiinvece ad avere la meglio è stato Sangiovanni con Malibù, seguito da Blanco con Mi Fai Impazzire e la hit dell’estate Mille, di Fedez, Achille Lauro e la nostra amata Orietta Berti. “Taxi Driver” di #Rkomi è ...

Advertising

FIMI_IT : #TopOfTheMusic2021 • La musica italiana trionfa: è l'assoluta protagonista delle classifiche annuali, occupando la… - FIMI_IT : Quali sono stati i titoli best-seller del 2021 nelle chart #Album, #Singoli e #Vinili? Per scoprire tutte le posizi… - team_world : #TopOfTheMusic2021: la Musica Italiana regina indiscussa delle classifiche album e singoli più venduti nel 2021??????… - bruffolo1 : RT @TimisoaraPinto: Da #Rkomi a #Sangiovanni, da #OriettaBerti a #Madame (uniche donne): è tutta italiana la #classifica dei primi 20 album… - Sangio_Giulia_ : RT @SugarMusic_tw: Un anno stupendo con il nostro @sangiovann1 che raccoglie in totale 17 dischi di platino e 2 dischi d’oro. “Sangiovanni”… -

Ultime Notizie dalla rete : Album singoli

... e "Crazy Love", sul gradino numero cinque della classifica deipiù scaricati. Sale dal quarto al secondo posto della hit Blanco con l'"Blu Celeste", seguito da Guè con "Gvesvs", ...La Fimi ha infatti indicato la classifica deiedpiù venduti in Italia nell'anno appena concluso ed i vincitori dell'Eurovision Song Contest e prima ancora del Festival di Sanremo ...Clicca per la top ten album italiana SINGOLI Tra i singoli torna dopo la settimana natalizia torna in vetta LOVE di MARRACASH & GUÈ. Clicca per la top ten singoli italiana VINILI MARRACASH risale in t ...Gli alt-J pubblicato un nuovo singolo, il terzo, intitolato “Hard Drive Gold”, tratto dal loro nuovo album, “The Dream”, la cui uscita è attesa per l’11 febbraio e che giunge dopo quattro anni e mezzo ...