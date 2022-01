12 Ore del Golfo 2022 oggi: orario d’inizio, canale tv, programma, streaming (Di sabato 8 gennaio 2022) Si sentirà la mancanza di Valentino Rossi nell’edizione 2022 della 12 Ore del Golfo, prova che come accaduto la scorsa stagione aprirà la stagione agonistica per quanto riguarda l’infinito mondo delle ruote coperte. Il nostro connazionale, primo in classe PRO-Am nel 2019, avrebbe dovuto dare battaglia nella medesima classe a bordo di una Ferrari 488 GT3 del Monster VR46 Kessel Racing. L’ex #46 lascia l‘amico Alessio Salucci e dall’amico Luca Marini, coppia che sarà raggiunta da David Fumanelli. Il format è molto particolare. La gara verrà infatti divisa in due parti da 6h. Al termine della prima metà non verranno assegnati i punti, ma la competizione sarà di fatto neutralizzata. Coloro che resteranno nel giro del leader annulleranno il gap dalla testa della corsa che guiderà il gruppo al restart. Valentino Rossi in quarantena per un contatto con un ... Leggi su oasport (Di sabato 8 gennaio 2022) Si sentirà la mancanza di Valentino Rossi nell’edizionedella 12 Ore del, prova che come accaduto la scorsa stagione aprirà la stagione agonistica per quanto riguarda l’infinito mondo delle ruote coperte. Il nostro connazionale, primo in classe PRO-Am nel 2019, avrebbe dovuto dare battaglia nella medesima classe a bordo di una Ferrari 488 GT3 del Monster VR46 Kessel Racing. L’ex #46 lascia l‘amico Alessio Salucci e dall’amico Luca Marini, coppia che sarà raggiunta da David Fumanelli. Il format è molto particolare. La gara verrà infatti divisa in due parti da 6h. Al termine della prima metà non verranno assegnati i punti, ma la competizione sarà di fatto neutralizzata. Coloro che resteranno nel giro del leader annulleranno il gap dalla testa della corsa che guiderà il gruppo al restart. Valentino Rossi in quarantena per un contatto con un ...

