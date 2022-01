Ultime Notizie Roma del 07-01-2022 ore 11:10 (Di venerdì 7 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Sono stati estratti i biglietti vincenti della Lotteria Italia 2020 25 premi di prima categoria del più grande di €5000000 seguito a scalare da quello da 2 milioni e mezzo il terzo da 2 milioni il quarto il quinto da un milione l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e rivelati i numeri dei biglietti vincenti primo premio assegnato al tagliando T come Torino 01800 venduto a Roma il coronavirus come sempre in primo piano ambulanze auto in fila anche per diverse ore all’esterno del Pronto Soccorso infettivologico dell’Ospedale Cotugno di Napoli al bello e al Civico di Palermo aumenta la pressione sui nosocomi le persone in attesa hanno un tampone positivo presentano problemi di desaturazione l’allarme dei chirurghi non riusciamo a curare tuttiil decreto che ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 7 gennaio 2022)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Sono stati estratti i biglietti vincenti della Lotteria Italia 2020 25 premi di prima categoria del più grande di €5000000 seguito a scalare da quello da 2 milioni e mezzo il terzo da 2 milioni il quarto il quinto da un milione l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e rivelati i numeri dei biglietti vincenti primo premio assegnato al tagliando T come Torino 01800 venduto ail coronavirus come sempre in primo piano ambulanze auto in fila anche per diverse ore all’esterno del Pronto Soccorso infettivologico dell’Ospedale Cotugno di Napoli al bello e al Civico di Palermo aumenta la pressione sui nosocomi le persone in attesa hanno un tampone positivo presentano problemi di desaturazione l’allarme dei chirurghi non riusciamo a curare tuttiil decreto che ...

