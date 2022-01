Traffico Roma del 07-01-2022 ore 19 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 7 gennaio 2022) LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla redazione sono 3 km di coda per incidente sulla carreggiata interna del raccordo dalla Casilina alla Ardeatina incolonnamenti perintenso invece sulla carreggiata esterna dall’appia alla Casilina incidente anche sulla diramazionesud con code tra Torrenova e il raccordo in ingresso su quest’ultimo la polizia locale segnala un incidente con codesto Nomentana all’incrocio con via Diego Fabbri su via di Bocceain fila in entrambi i sensi di marcia tra la circonvallazione Cornelia e largo Gregorio XIII ancora intenso ilsulla Casilina con code a tratti In entrambe le direzioni all’altezza della Borghesiana e domani possibili disagi nel trasporto ferroviario per lo sciopero nazionale del personale Trenitalia I treni a lunga ...