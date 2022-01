Traffico Roma del 07-01-2022 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 7 gennaio 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Studio Stefano Baiocchiandiamo a mente in queste ore sulla rete viaria cittadina nessuna segnalazione sul Raccordo Anulare nei sulle principali vie consolari altrettanto per quanto concerne le autostrade la tangenziale per registrare un incidente sulla Nomentana nei pressi di via Carlo Lorenzini Ci troviamo nella zona di Montesacro disagi contenuti in corso i rilievi del caso altro incidente in via Aurelia all’altezza della rampa Franco Sensi incidente anche al Prenestino in via Anagni in prossimità di via Olevanono sulla Salaria Ricordami lavori nei pressi dell’aeroporto dell’Urbe e riduzione della sede stradale all’altezza dell’impianto semaforico possibili rallentamenti e code per i dettagli di questa e di altre notizie potete consultare il sitopunto ...