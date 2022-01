Taccuino Quirinale | lodo i Letta | 3 giri sul Cav | senza 505 voti indica Draghi

(Di venerdì 7 gennaio 2022), anzi 'al quadrato' perchè frutto del gioco di sponda fra i duezio e nipote, in campo durante le feste concluse dall'Epifania, per provare a guidare la roulette finora ...

Mentre si premurerebbe di rendere al massimo pilotato l'eventuale trasferimento di Mario Draghi da palazzo Chigi alcon voto bipartisan dal quarto scrutinio (Berlusconi si è ritirato per ...... alla prima di Firenze, alla Festa del Cinema di Roma e in tante altre occasioni, indicano che moltissimi italiani vorrebbero restasse al. E' noto che Mattarella - lo ha ripetuto anche ...Ieri, sull'onda dei senatori M5S, anche un gruppo di deputati del Pd (Orfini, Ceccanti, Romano e altri) ha rilanciato il bis e ha addirittura proposto di cominciare a votare Mattarella subito, il 24 g ...Purtroppo, la sua scarsissima notorietà pubblica e la sua scarsa (o nulla) esperienza politica, renderebbero complicata la sua candidatura. Ma Conte e i suoi vice insistono su un Presidente donna, per ...