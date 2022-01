Scuole, De Luca: Medie ed elementari riapriranno a fine gennaio (Di venerdì 7 gennaio 2022) “In questa condizione sarebbe irresponsabile aprire le Scuole il 10 gennaio. Per quanto ci riguarda, credo che non apriremo le Scuole Medie ed elementari in Campania. A breve ci sarà un’unità di crisi che prenderà atto di questa situazione, penso che si andrà verso la proroga a fine gennaio della riapertura dell’anno scolastico”. Lo dichiara il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca durante la consueta diretta Facebook del venerdì. “I fondi aggiuntivi del Governo per aumentare il trasporto pubblico degli studenti peraltro non ci sono”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 7 gennaio 2022) “In questa condizione sarebbe irresponsabile aprire leil 10. Per quanto ci riguarda, credo che non apriremo leedin Campania. A breve ci sarà un’unità di crisi che prenderà atto di questa situazione, penso che si andrà verso la proroga adella riapertura dell’anno scolastico”. Lo dichiara il presidente della Regione Campania Vincenzo Dedurante la consueta diretta Facebook del venerdì. “I fondi aggiuntivi del Governo per aumentare il trasporto pubblico degli studenti peraltro non ci sono”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

repubblica : Covid, il governatore della Campania De Luca: 'Meglio rinviare la riapertura delle scuole di 20-30 giorni' - HuffPostItalia : Luca Zaia: 'Riaprire le scuole a febbraio non sarebbe una tragedia' - sdavite110 : RT @ChiaraCosenza: Vincenzo de Luca : apertura delle scuole medie e elementari a fine gennaio #covid #Italy live now : - DilectisG : RT @napolista: De Luca: «Chiuderemo le #scuole medie ed elementari fino a fine gennaio» In diretta Facebook: «In #Campania 3mila positivi… - ildenaro_it : 'Per quanto ci riguarda, credo che non apriremo le #scuole #medie ed #elementari in #Campania'. -