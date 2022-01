Roma, ecco la mappa aggiornata dei contagi: i municipi e i quartieri più a rischio (Di venerdì 7 gennaio 2022) Roma. Gli ultimi 4 mesi che si sono succeduti sono stati mesi difficili, in cui si è assistito ad un innalzamento progressivo ed inarrestabile della curva dei contagi nella Regione Lazio e nella Capitale. Una brusca impennata dettata anche dalla circolazione della nuova variante Omicron, con un tasso di contagio nettamente superiore alle precedenti. In questo periodo, addirittura, la città di Roma ha toccato quota circa 52471 contagi con una incidenze di 186,8 casi ogni diecimila abitanti. Leggi anche: Covid Lazio, al via (da domani) le prenotazioni booster per la fascia di età 12-15 anni Roma, la mappa dei contagi e l’indice di incidenza Basta dare un’occhiata alla mappa dei contagi riportata dal sito ufficiale della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 7 gennaio 2022). Gli ultimi 4 mesi che si sono succeduti sono stati mesi difficili, in cui si è assistito ad un innalzamento progressivo ed inarrestabile della curva deinella Regione Lazio e nella Capitale. Una brusca impennata dettata anche dalla circolazione della nuova variante Omicron, con un tasso dio nettamente superiore alle precedenti. In questo periodo, addirittura, la città diha toccato quota circa 52471con una incidenze di 186,8 casi ogni diecimila abitanti. Leggi anche: Covid Lazio, al via (da domani) le prenotazioni booster per la fascia di età 12-15 anni, ladeie l’indice di incidenza Basta dare un’occhiata alladeiriportata dal sito ufficiale della ...

