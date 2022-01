Povera Italia | incapace di capire che se non saprà ' aggiustare' subito la mobilità sarà una tragedia

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Chi sta pensando seriamente a un piano industriale e strutturale dellae della logistica per il nostro Paese? Chi sta guardano con sguardo critico al futuro, immaginando le conseguenze ...

Advertising

Angelinidavide3 : @francesco088661 Ha ragione , oggi , con i poteri speciali , l’Italia assomiglia a certi paesi infrequentabili ; co… - driverdriver71 : @rtl1025 Povera Italia ..... - PGaruffi : Povera Italia #FUORIKATIA #SignoriniOUT - silvanss3r : @LegaSalvini @tg2rai POVERA #ITALIA , ORMAI MARTOTIATA , SVENDUTA , UMILIATA DA UN POPOLO MENEFREGHISTA E PECORONE… - silvanss3r : @LegaSalvini POVERA #ITALIA , ORMAI MARTOTIATA , SVENDUTA , UMILIATA DA UN POPOLO MENEFREGHISTA E PECORONE CHE DI S… -

Ultime Notizie dalla rete : Povera Italia

Zazoom Blog

Così come probabilmente otterrebbe un consenso plebiscitario la sintesi finale di Franco Fenoglio di tutte queste riflessioni: '". ...America, almeno potenzialmente obbligata a scegliere tra l'incontinenza comportamentale di Donald Trump e l'incompetenza esecutiva di Joe Biden.Poiane, picchi, caprioli, volpi, cervi, tassi. Milano e provincia sono una sorprendente Arca di Noè. Decine di specie vivono nel verde che lambisce Milano e provincia, e questo in ...La Virtus esce sconfitta 102-99 dal Forum di Milano, piegata solo all'overtime e fallendo l'ultima tripla per il nuovo pareggio, tradita da un giro del ferro. La classica del basket italiano è andata ...